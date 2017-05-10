Поддубский: счёт в матче со «Спартаком-2» объективно не отражает ситуацию

Исполняющий обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Спартаком-2» (3:0) в матче 36-го тура ФНЛ.
«Игра далась очень тяжело, и счёт объективно не отражает ситуацию. Хорошо, что в первом тайме удалось забить гол и ребята раскрепостились. Спартаковцы владели преимуществом в опорной зоне, переигрывали нас территориально, но голевых моментов как таковых практически не создавали. В начале второго тайма очень удачно забили ещё два раза и отдали сопернику инициативу, экономя силы на следующие матчи. Ребята сегодня молодцы, справились. Я доволен», — цитирует Поддубского пресс-служба клуба.
Благодаря победе «СКА-Хабаровск» вышел на 3-е место в ФНЛ