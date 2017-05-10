Музей «Спартака» пополнился новыми артефактами, которые уже украсили витрины Зала Славы, сообщает пресс-служба красно-белых.
В музее появился чемпионский мяч с автографами команды. Именно этим мячом 6 мая в матче «Спартак» — «Томь» (1:0) нападающий красно-белых Квинси Промес забил гол, ставший впоследствии золотым. Кроме того, посетители могут увидеть капитанскую повязку Дениса Глушакова, которую он носил в этом победном сезоне.
Отмечается, что музей в скором времени пополнится и другими артефактами, связанными с чемпионским для клуба сезоном-2016/2017.
Музей «Спартака» пополнился чемпионским мячом и капитанской повязкой Глушакова
Фото: spartak.com