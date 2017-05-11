Торрес: надеюсь, ответный матч с «Реалом» — это начало чего-то грандиозного

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) и поблагодарил болельщиков за поддержку. «Атлетико» вылетел из турнира, так как в первом матче «Реал» победил со счётом 3:0.
«Мы должны быть довольны собой и нашими болельщиками. Футболисты «Атлетико» проделали огромный объём работы. Сегодня мы сделали маленький шаг к тому, чтобы думать, что наша мечта ещё исполнится и «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов.
Мы надеялись на выход в финал, но пройти «Реал» не получилось, слишком большой запас соперник создал себе в первом матче. Нужно сделать из этого правильные выводы. Великие дела не делаются быстро. Всё это должно быть основой для последующего взлёта. Я пережил с «Атлетико» разные этапы. Надеюсь, сегодняшний матч — это начало чего-то грандиозного», — сказал Торрес в эфире beIN.