«Атлетико» обыграл «Реал» в еврокубке впервые с 1959 года

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» переиграл мадридский «Реал» со счётом 2:1. Это первая победа «матрасников» над «Реалом» с 1959 года.
7 мая 1959 года «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка европейских чемпионов дома обыграл «Королевский клуб» со счётом 1:0 — единственный гол записал на своё имя Энрике Кольяр. В ответном поединке победу праздновал «Реал» — он вышел в финал турнира, где обыграл «Реймс».
Видеообзор матча 1959 года «Атлетико» — «Реал» можно посмотреть по ссылке
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в первой встрече «Реал» на своём поле благодаря хет-трику Криштиану Роналду одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, а «Реал» пробился в финал, где сыграет с «Ювентусом».