Халилович: мне было сложно конкурировать с Месси, Неймаром, Суаресом и Иньестой

Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович отметил, что ему было сложно закрепиться в основном составе каталонской команды. В данный момент хорватский футболист защищает на правах аренды цвета «Лас-Пальмаса», а его трансферный лист принадлежит «Гамбургу».
«Я был очень молод, мне было 18 лет. И мне было сложно конкурировать с Месси, Неймаром, Суаресом и Иньестой. «Барселона» только что выиграла всё в сезоне-2014/15. И я оказался в таком коллективе после того, как в течение сезона защищал цвета резервной команды клуба», — приводит слова Халиловича Mundo Deportivo.