Главный тренер «Аталанты» Гасперини продлил контракт с клубом на три года

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт итальянской команды, новое соглашение подписано на три года с опцией возможной пролонгации ещё на один сезон.
«Мне повезло с выбором, который президент клуба сделал в прошлом году. Это является доказательством большого уважения ко мне, я имею честь и мотивацию, чтобы делать для клуба всё больше и больше», — сказал Гасперини.
После 35 туров «Аталанта» занимает в турнирной таблице Серии А пятое место.