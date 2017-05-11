Смертин зарегистрирован кандидатом в исполком РФС

10 мая избирком Российского футбольного союза зарегистрировал выдвинутого президентом союза Виталием Мутко инспектора РФС по борьбе с расизмом Алексея Смертина кандидатом в исполком организации для голосования на внеочередной конференции РФС 16 июня, сообщает пресс-служба РФС.
Кроме того, в избирком поступило предложение от Мутко о том, что в случае утверждения изменений в устав РФС на внеочередной конференции РФС 16 июня, предусматривающих увеличение числа мест в исполкоме РФС, необходимо предусмотреть регистрацию следующих кандидатов в члены исполкома:
1) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в исполком должность председателя комитета РФС по маркетингу;
2) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в исполком должность председателя судейского комитета РФС;
3) Алексей Сорокин (выдвигается в качестве лица, осуществляющего на регулярной основе взаимодействия с ФИФА и УЕФА, в том числе по вопросам организации/проведения на территории РФ международных футбольных матчей).