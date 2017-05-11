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Сёмин: «Спартак» — заслуженный чемпион, моя задача — составить ему конкуренцию

11 мая 2017, четверг. 18:00. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как воспринимает чемпионство «Спартака». Красно-белые стали сильнейшим клубом России впервые с 2001 года.

«Со «Спартаком» связаны приятные воспоминания. Благодарен Никите Симоняну, который в своё время взял орловского мальчишку в великий клуб. Чемпионом «Спартак» стал заслуженно, взошёл на пьедестал за счёт характера, который им привил главный тренер, и болельщиков. А у меня сейчас другая задача: составить «Спартаку» конкуренцию», — цитирует Сёмина «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Никита Симонян Юрий Сёмин
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11 мая 2017, четверг
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