РФС отклонил жалобу «Динамо» на решение по трансферу Дьякова в «Томь»

Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков отклонил жалобу «Динамо» на решение палаты по разрешению споров в отношении трансфера защитника Виталия Дьякова в «Томь», сообщает официальный сайт союза. 30 марта палата по разрешению споров отклонила заявление бело-голубых о взыскании убытков с томской команды по переходу 28-летнего игрока.
Дьяков начинал текущий сезон в аренде в «Томи», но зимой вернулся в «Динамо», а в начале марта был переведён из основного состава москвичей в «Динамо-2».