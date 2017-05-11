«Атлетико» — «Реал»: фанаты хозяев забрали часть кресел с «Висенте Кальдерона»

Вчерашний ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Реалом» стал для «Атлетико» последним еврокубковым на стадионе «Висенте Кальдерон».
Фанаты «Атлетико» забрали часть кресел с домашней арены. На фотографии — трибуна, на которой располагается главная ультрас-группировка Frente Atletico, сообщает Marca.
При этом «Атлетико» ещё предстоит сыграть на своём стадионе с «Атлетиком» 21 мая в заключительном туре испанской Примеры.
В следующем сезоне «матрасники» будут проводить домашние матчи на новом стадионе «Ванда Метрополитано».
В прошедшем матче «Атлетико» обыграл «Реал» со счётом 2:1, но не прошёл в финал, так как в первой игре уступил 0:3.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».