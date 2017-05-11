Хёнесс хочет, чтобы в «Баварии» когда-нибудь появился китайский футболист

Президент «Баварии» Ули Хёнесс стремится максимально использовать растущий интерес к футболу в Китае и считает, что появление в клубе китайского игрока может быть очень прибыльно для мюнхенцев. «Бавария» открыла несколько футбольных академий в этой стране, и Хёнесс надеется, что их стратегия в конечном итоге окупится финансово.
«Их президент решил, что футбол должен быть основным видом спорта в стране. Футбол также будет самым важным видом спорта в школах. Мы построили четыре футбольные академии в Китае, и моя философия заключается в том, что на каком-то этапе в „Баварии“ будет китайский игрок и в связи с этим появится большой интерес.
Если мы будем играть в субботу в два часа дня, в прайм-тайм в Шанхае или Пекине, 300 млн китайских болельщиков будут смотреть матч на своих iPhone, и все заплатят € 1, чтобы посмотреть игру. Вы можете представить, к чему это приведёт", — приводит слова Хёнесса FourFourTwo со ссылкой на Blick.