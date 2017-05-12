Хёнесс: «Бавария» всегда будет против создания единой европейской лиги

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что в случае создания новой объединенной европейской лиги немецкая Бундеслига будет серьезно обескровлена потерей своих лучших клубов — «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Поэтому руководство мюнхенцев будет выступать против подобного общеевропейского турнира.
«Бундеслига станет второсортным продуктом без „Баварии“ и дортмундской „Боруссии“, поэтому мы далеки от идеи создания европейской лиги. Создания этого турнира хотят некоторые клубы Испании и Англии. „Баварии“ это не нужно. Не знаю, сколько продлится эта позиция — 20 лет, 30 лет, но пока у нас есть право голоса, мы будем высказываться против», — приводит слова Хёнесса ESPN FC.