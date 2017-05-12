«Порту» может расстаться с Касильясом из-за его высокой зарплаты

Голкипер «Порту» Икер Касильяс хочет продлить контракт со своим нынешним клубом, однако неизвестно, сможет ли португальский клуб продолжать удовлетворять финансовые запросы бывшего футболиста мадридского «Реала», сообщает A Bola.
Зарплата Касильяса в «Порту» составляет € 5 млн в год без вычета налогов. Причём половина этой суммы выплачивается Касильсу испанским грандом. По окончании текущего сезона заканчивается и договорённость «Порту» с «Реалом» относительно зарплаты Касильяса, действующий контракт которого с португальцами в силе до лета 2017 года. Поэтому «Порту» вынужден будет предложить Касильясу согласиться на снижение зарплаты, несмотря на то что обе стороны хотят продолжить сотрудничество. Касильяс отдаёт предпочтение «Порту», притом что имеет привлекательные с финансовой точки зрения предложения от клубов MLS и «Марселя».