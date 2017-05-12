Анчелотти: несомненно, лучшим игроком, с которым я работал, был Роналду

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, возглавляющий ныне мюнхенскую «Баварию», не сомневается в том, кто был самым сильным футболистом, работавшим под его руководством. Итальянский специалист назвал нападающего «Королевского клуба» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Несомненно, лучшим игроком, с которым я работал, был Роналду», — сказал Анчелотти в интервью итальянскому телевидению.
Кроме того, Анчелотти рассказал, что в детстве хотел играть за миланский «Интер»: «Да, в детские годы я хотел выступать за «Интер» и даже прошёл осмотр на одной тренировке. Однако меня сразу же забраковали».