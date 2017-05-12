Херцог: «Баварии» летом следовало приобрести Усмана Дембеле

Бывший полузащитник бременского «Вердера» и «Баварии» Андреас Херцог считает, что мюнхенцы совершили ошибку, не проявив настойчивости в вопросе приобретения бывшего нападающего «Ренна» Усмана Дембеле. В результате футболист перед стартом нынешнего сезона пополнил ряды дортмундской «Боруссии» и своей игрой заставил заговорить о себе.
«Баварии» летом следовало приобрести Дембеле. Он способен самостоятельно решать исход матчей», — приводит слова Херцога Bwin.
По итогам 32 туров чемпионата Германии 19-летний Дембеле принял участие в 30 матчах, став автором 6 голов и 12 результативных передач.