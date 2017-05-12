Миятович: сыграл бы я против «Ювентуса» с Бэйлом или Иско? Я не тренер

В Испании в последние дни много обсуждается вопрос о стартовом составе мадридского «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Главный вопрос в основном касается полузащитников Иско и Гарета Бэйла. Последний травмирован, а Иско своей игрой вызывает восхищение. Бывшего нападающего «сливочных» Предрага Миятовича спросили, кому из этих игроков он отдал бы предпочтение.
«Сыграл бы я против «Ювентуса» с Бэйлом или Иско? Я не тренер. Мне никогда не нравилось говорить на эти темы, так как твои слова могут интерпретировать неправильно. Для «Реала» имеет большое значение, что почти все игроки в концовке сезона в соответствующем состоянии. Для тренера очень важно делать 8-9 замен, и при этом запасные играют чуть ли не лучше основного состава. Иско переживает очень удачный период, но нужно понять, в каком состоянии будут остальные», — цитирует Миятовича Catalunya Radio.
Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.