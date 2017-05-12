Веденеев: даже Анчелотти не исправит ситуацию в «Зените» без быстрых игроков

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, что петербургской команде необходимо серьёзно усилить состав, причём сине-бело-голубым особенное внимание нужно обратить на быстрых футболистов, которые могли бы помочь вскрывать оборону соперников.
«Не устану повторять: в «Зените» нет быстрых игроков. Пока эта ситуация не будет исправлена, о коренном переломе в игре команды говорить не приходится. Как может побеждать команда, игроки которой уступают в скорости сопернику? Поэтому не может «Зенит» поставить в тупик оборону, бьётся в бесплодных позиционных атаках.
Если задача стоит побеждать в каждом матче, то вопрос выглядит риторическим. Почему не были приобретены быстрые игроки или почему они не играют, если есть, — это вопрос к руководству. Какой бы тренер ни пришёл, ничего не изменится без новых, быстрых футболистов. Анчелотти, Раньери, хоть кто другой, будь он даже семи пядей во лбу, не исправит ситуацию, если соперник превосходит зенитовцев в скорости.
Луческу в новой экономической ситуации, когда классные легионеры покинули РФПЛ, казался оптимальной фигурой. К нему в «Шахтёр» приходили молодые бразильцы, которые вырастали в звёзд и выступают чуть ли не во всех ведущих национальных чемпионатах. Но в «Зените» так не получилось. Эрнани — пример самый яркий", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».