Кузьмин: матч с «Ростовом» особенным не будет, такой же, как и все

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился ожиданиями от выездного матча 28-го тура РФПЛ с «Ростовом». Встреча состоится 14 мая.
«Самочувствие нормальное, с каждым проведённым матчем всё лучше и лучше. Но есть ещё над чем работать. Атмосфера в команде? Конечно, после побед другое состояние, по-другому проходит восстановление и работается после побед легче, чем после поражений.
Будет ли матч против «Ростова» особенным? Нет, такой же матч, как и все. Задача у нас одна – порадовать наших болельщиков в концовке не очень удачного сезона. Это престиж. Мы играем за «Рубин», и, повторюсь, хочется порадовать болельщиков и самих себя. Возможность подняться в таблице есть. Нужно закончить сезон как можно выше», — цитирует Кузьмина пресс-служба «Рубина».