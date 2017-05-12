Джикия: действиями обороны в «Спартаке» в первую очередь командует Комбаров

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, на кого возложена роль руководить действиями обороны в московском клубе в отсутствие Сальваторе Боккетти, который в последних шести матчах на поле не выходил.
«В первую очередь на Дмитрия Комбарова. Таски иногда подсказывает. Но, думаю, в ближайшее время мы это исправим. (Смеется.) С кем удобнее играть в обороне? Мы все — игроки «Спартака», в команде нет деления на основных и запасных. Кто сильнее на данный момент, кого выбрал тренер, тот и выходит на поле. Не могу сказать, что мне комфортнее на поле с Таски или с Кутеповым», — цитирует Джикию «Московский комсомолец».