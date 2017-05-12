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«Ювентус» выкупил у «Баварии» Бенатиа за € 17 млн

12 мая 2017, пятница. 19:27. Футбол

«Ювентус» выкупил у мюнхенской «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, информирует официальный сайт туринской команды. Марокканский футболист с лета прошлого года выступает за бьянконери на правах аренды.

«Ювентус» объявил, что в течение двух лет заплатит «Баварии» за Бенатиа € 17 млн. 30-летний футболист подписал с итальянским клубом полноценный контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Бенатиа провёл 12 матчей в составе «старой синьоры» в чемпионате Италии и забил один гол.

Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
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Бавария Ювентус Мехди Бенатиа Трансферы
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