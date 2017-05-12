«Ювентус» выкупил у «Баварии» Бенатиа за € 17 млн

«Ювентус» выкупил у мюнхенской «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, информирует официальный сайт туринской команды. Марокканский футболист с лета прошлого года выступает за бьянконери на правах аренды.
«Ювентус» объявил, что в течение двух лет заплатит «Баварии» за Бенатиа € 17 млн. 30-летний футболист подписал с итальянским клубом полноценный контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.
В текущем сезоне Бенатиа провёл 12 матчей в составе «старой синьоры» в чемпионате Италии и забил один гол.