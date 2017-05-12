Защитник «Аякса» отпраздновал выход в финал Лиги Европы вместе с фанатами

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который вышел в стартовом составе команды на ответный гостевой матч полуфинала Лиги Европы с «Лионом», ушёл последним со стадиона «Стад де Люмьер» после финального свистка.
17-летний футболист остался на стадионе, чтобы отпраздновать выход в финал турнира вместе с фан-сектором «Аякса».
В этой встрече «Аякс» уступил со счётом 1:3, однако благодаря более крупному успеху в домашнем матче (4:1) по сумме двух игр пробился в финал Лиги Европы, в котором встретится с «Манчестер Юнайтед».
Посмотреть видео с Матейсом де Лигтом и фанатами «Аякса» можно в YouTube.