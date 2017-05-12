Миральяс подписал новый контракт с «Эвертоном»

Бельгийский нападающий Кевин Миральяс подписал новый трёхлетний контракт с «Эвертоном».
29-летний футболист поставил подпись под соглашением, срок которого рассчитан до конца июня 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.
В английский клуб Миральяс перешёл летом 2012 года из «Олимпиакоса». В составе «ирисок» форвард провёл 171 матч и забил 39 голов.
«Этот контракт очень важен для меня и моей семьи. Я очень счастлив здесь, это лучший клуб для меня. Я в „Эвертоне“ пять лет, и для меня очень важно выиграть трофей здесь. Прежде я говорил, что мечтаю выиграть по крайней мере один трофей с «Эвертоном», и я твёрдо убеждён, что мы двигаемся в правильном направлении», — заявил Миральяс.
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