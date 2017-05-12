М. Фернандес: до пенальти у ЦСКА мало что получалось в матче с «Арсеналом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги.
«Сегодня было непросто, все матчи в РФПЛ получаются тяжёлыми. Прекрасно понимали, что соперник приезжает за очками, поскольку они борются за сохранение прописки в лиге. До пенальти у нас мало что получалось. Когда появились свободные зоны, стало полегче. Мы эту игру упростили, когда довели счёт до 3:0. Теперь нужно бороться за то, чтобы завоевать второе место в чемпионате.
Обычно я не слежу за «Зенитом», но последний матч с «Тереком» посмотрел и порадовался. Надеялся, что будет хотя бы ничья, но грозненцы победили. Я был очень доволен. Можно ли говорить, что мы уже в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Все матчи проходят напряжённо, и нельзя сказать, что у кого-то есть преимущество из-за более лёгкого календаря", — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
ЦСКА, занимающий второе место в таблице РФПЛ, набрал 56 очков и на четыре балла оторвался от «Зенита» (52), который сыграл на матч меньше.