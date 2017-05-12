Бабаев рассказал о переговорах по проведению матча Россия — Чили на «Арене ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах по проведению товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА». Игра должна пройти 9 июня.
«На данный момент мы находимся в активной стадии переговоров. Был конгресс ФИФА, и всё руководство РФС находилось там. Встретимся с ними на следующей неделе. Не думаю, что будут какие-то сложности. Есть определённый ряд условий, которые необходимо обсудить, но, думаю, мы достигнем определённого компромисса», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.