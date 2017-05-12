Лебеденко: наверное, теперь ещё год будут писать о «Спартаке»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко высказал мнение о чемпионстве «Спартака». О том, что красно-белые впервые с 2001 года стали сильнейшим клубом России, стало известно после гостевой победы «Терека» над «Зенитом» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«Спартак» — чемпион, народная команда. Всё время о «Спартаке» говорят и пишут. Наверное, теперь ещё год будут писать. Это команда из 90-х, которая выигрывала всё и везде, и поэтому ничего удивительного нет.
Я их поздравляю. Но в матче с «Зенитом» мы решали свои задачи. У нас хороший шанс попасть в Лигу Европы", — заявил Лебеденко в эфире программы «8-16».