Источник: Хамес достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес достиг принципиального соглашения с «Манчестер Юнайтед» относительно перехода в английский клуб. Об этом сообщает колумбийская радиостанция RCN.
Согласно информации источника, на днях футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешем встретился с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом. Родригеса не устраивает его положение в команде, о чём он сказал Пересу, и представил ему предложения, которые получил. Перес отметил, что не будет обсуждать этот вопрос до окончания сезона.
Родригес недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики в стане «сливочных»: «Реал» в Примере провёл 35 матчей, а сам футболист принял участие в 20 из них, выйдя на поле в стартовом составе в 12 играх. Он стал автором 8 голов и 6 результативных передач.