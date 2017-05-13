Моуринью: сделаю много изменений в составе «МЮ» в матче перед финалом ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что собирается предоставить отдых ключевым игрокам в преддверии финала Лиги Европы, сделав много изменений в составе в домашнем матче 38-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».
«Для „Аякса“ чемпионат завершается завтра, 14 мая, и у них будет 12 дней на подготовку к финалу Лиги Европы. Нам же предстоит сыграть ещё три матча в чемпионате. Надеюсь, „Кристал Пэлас“ не нуждается в победе в последнем матче, потому что я собираюсь произвести много изменений в составе. И не важно, как сложится эта игра, поскольку у нас будет возможность завоевать трофей и попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Моуринью Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» 21 мая, а финальный матч Лиги Европы с «Аяксом» проведёт через три дня.