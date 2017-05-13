Агент: два клуба особенно заинтересованы в приобретении Облака

Агент Миха Млакар, который представляет интересы голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака, сообщил, что два клуба проявляют предметный интерес к футболисту.
«Об этом слишком рано говорить, поскольку Облаку ещё предстоит поиграть на международной арене, но однозначно, как я всегда говорил, к лучшему голкиперу мира существует большой интерес. В приобретении Облака особенно заинтересованы два клуба. Один из этих клубов из Англии», — цитирует Млакара Goal.
Контракт Облака с «Атлетико» истекает летом 2021 года. Сумма отступных за словенского футболиста составляет € 100 млн. Ранее сообщалось об интересе к Облаку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Интера», «Милана», «Ромы» и «Арсенала».