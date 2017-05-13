Министр спорта Татарстана попросил поддержать «Рубин» на матче с ЦСКА

Министр спорта Татарстана и член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов попросил поддержать казанцев на матче 29-го тура РФПЛ с ЦСКА, который пройдёт 17 мая на «Казань Арене».
«Последние две игры команда держит хороший тренд – мы видим достойную игру, две победы, важно и завершить сезон на позитивной ноте. Стоит прийти хотя бы для того, чтобы сказать „Рубину“ спасибо за сезон, какой бы он ни был. Мы любим футбол и нашу команду», — цитирует Леонова Tatcenter.
Стадион «Казань Арена» вмещает 45 105 человек. Все, кто получит паспорт болельщика, смогут бесплатно посетить стадион в день проведения матча между «Рубином» и ЦСКА, который станет тестовым перед Кубком конфедераций—2017.