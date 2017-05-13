Скрипченко: «Крылья Советов» доминировали во втором тайме матча с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от матча 28-го тура РФПЛ с «Зенитом», состоявшегося 13 мая в Самаре и завершившегося поражением самарской команды со счётом 1:3.
«Мы провалили начало игры. Такое обескураживающее начало не входило в наши планы. Это происходит уже второй тур подряд. Сегодня нам противостоял один из лидеров российского футбола, поэтому после 0:2 к 5-й минуте было сложно рассчитывать на что-то большее, чем сохранение чести и достоинства, что мы и продемонстрировали во втором тайме.
К сожалению, в опорной зоне мы не сработали должным образом, и соперник наказал нас за это. Нам не хватало цепкости.
Я поблагодарил команду за второй тайм, во втором тайме мы доминировали, нам удалось это за счёт замен. Мы нанесли достаточное количество ударов, были и перекладины. Один забитый мяч подсластил пилюлю от провала в начале игры, но удовлетворения всё равно нет, этот матч не доставил нам истинного наслаждения.
Нам нужно играть от первой до последней минуты так, как мы провели сегодня второй тайм. Сейчас нам нужно переключиться на два оставшихся решающих матча. Чтобы решить задачу сезона, другого пути, кроме как побеждать, у нас нет», — сказал Скрипченко на пресс-конференции.