«Лацио» потерпел поражение в матче с «Фиорентиной»

В матче 36-го тура итальянской Серии A на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции «Фиорентина» принимала «Лацио». Римская команда потерпела поражение со счётом 2:3.
На 55-й минуте Бальде Кейта вывел гостей вперёд, а на 67-й минуте счёт сравнял Хоума Бабакар. Шесть минут спустя в счёте повели уже «фиалки» — отличился Никола Калинич. На 76-й минуте собственные ворота поразил Кристиано Ломбарди. «Лацио» сумел в дальнейшем отыграть лишь один мяч — на 81-й минуте это сделал Алессандро Мургиа.
В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (59 очков) располагается на седьмой строчке, а «Лацио» (70) — на четвёртой.