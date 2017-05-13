Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Хаджи привёл «Вииторул» к чемпионству в Румынии

Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи привёл «Вииторул» к чемпионству в Румынии. В заключительном туре плей-офф чемпионов «Вииторул» победил ЧФР «Клуж» на своём поле со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Габриэль Янку.
В другом матче «Стяуа» дома разгромил «Университатю» (3:0). Дубль оформил Денис Алибек, один мяч забил Антонио Яколиш.
«Вииторул» и «Стяуа» набрали по 44 очка, но клуб из Констанцы оказался выше по дополнительным показателям.
«Вииторул» впервые стал чемпионом Румынии. Лидером по количеству титулов остаётся «Стяуа» (26).