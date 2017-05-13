Тухель: Вайгль играет на ключевой позиции, заменить его будет крайне тяжело

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал серьёзную травму полузащитника Юлиана Вайгля, которую тот получил во время матча с «Аугсбургом» (1:1) в 33-м туре чемпионата Германии. 21-летний футболист в середине первого тайма покинул поле на носилках. Вайгль сломал лодыжку и пропустит от трёх до четырёх месяцев.
«Повтора я ещё не видел, могу только сказать, как это выглядело в динамике. Вайгль сказал мне, что сразу почувствовал: что-то сломалось. Судя по всему, он сломал лодыжку. Юлиан играет в каждом матче, причём играет на ключевой позиции. Он всегда важен для команды.
Мы попытаемся найти решение и заменить Вайгля в двух оставшихся встречах. Но это будет очень тяжело», — цитирует Тухеля Goal.