Молло: не знаю, останусь ли я в «Зените», надо у агента спрашивать

Бывший футболист «Крыльев Советов» Йоан Молло, перешедший зимой в «Зенит», поделился впечатлениями от выездной победы над самарцами (3:1) в 28-м туре РФПЛ и отказался говорить о своем будущем.
«Много эмоций сегодня, очень счастлив вернуться сюда. Я знаю фанатов. Мне нравится игра «Крыльев», они играли очень хорошо во втором тайме. Мы создали много моментов в начале, много прессинговали. Забили очень быстро, потом подсели. «Крылья» забили и потом играли очень хорошо.
Останусь ли я в «Зените»? Я не знаю, надо у агента спрашивать», — цитирует Молло Rusfootball.