Соуза: в игре «Фиорентины» с «Лацио» я 2-й раз в карьере провёл тройную замену

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал итоги матча 36-го тура Серии А, в котором его команда одержала победу над «Лацио» со счётом 3:2. К 65-й минуте «лилии» уступали со счётом 0:1, но тройная замена Соузы переломила ход поединка.
«Мы играли против сильной команды, и нам пришлось уравновешивать баланс сил. После пропущенного мяча мы сделали тактическую перестановку. Я провёл тройную замену во второй раз в своей тренерской карьере.
Парни сражались до последнего против сильного соперника. В таких обстоятельствах добиваться результата обычно нелегко, но мои футболисты показали, что верят в общее дело. Мы не должны зацикливаться на том, чтобы догнать «Милан» в чемпионате, нужно сосредоточиться на улучшении игры — от матча к матчу. Сегодня мы это сделали и, надеюсь, повторим против «Наполи» в субботу», — приводит слова Соузы Football Italia.
Фиорентина располагается на 7-м месте в итальянской Серии А, отставая от «Милана» на одно очко.