Тер Штеген: хочу остаться в «Барселоне» на долгие годы

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сообщил, что хочет продолжить выступать за сине-гранатовых. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой вратарь достиг соглашения с клубом относительно продления своего контракта до 30 июня 2022 года.
«Мне нравится быть первым номером «Барселоны». Поэтому я и остался. Это лучшее, что могло случиться. Хочу остаться здесь на долгие годы.
Даже когда мы проигрываем, фанаты всегда рядом и стремятся помочь команде, поддержать нас. Вот почему я стараюсь быть поближе к ним и активно веду «Инстаграм», — цитирует тер Штегена сайт «Барселоны».