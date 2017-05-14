Президент «Торино» о Харте: не ожидали столько ошибок от вратаря сборной Англии

Президент «Торино» Урбано Каиро высказал мнение об игре английского голкипера Джо Харта, который был арендован итальянской командой в августе прошлого года у «Манчестер Сити».
«Харт допустил несколько ошибок, особенно когда выходил за мячом. Он серьёзный вратарь. Мы, наверное, не ожидали столько ошибок от голкипера сборной Англии, но он также делал и что-то хорошее", – приводит слова президента «Торино» Football Italia со ссылкой на Radio Deejay.
Отметим, что 30-летний Харт в 33 матчах итальянского первенства пропустил 52 гола и сделал 96 сейвов.