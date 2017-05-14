«Интер» потерпел четвёртое подряд поражение, уступив «Сассуоло» на «Сан-Сиро»

«Интер» потерпел поражение от «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 1:2.
На 36-й минуте нападающий Пьетро Йемелло вывел гостей вперёд, а в начале второй половины игры оформил дубль. На 70-й минуте форвард нерадзурри Эдер отыграл один мяч, но избежать поражение хозяева не сумели. «Интер» впервые с 1982 года провёл 8 подряд матчей Серии А без побед.
«Интер» (56 очков) идёт на восьмом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Сассуоло» (43) занимает 12-ю позицию.