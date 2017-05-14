Защитник «Спартака-2» Хомуха получил серьёзную травму в матче с «Химками»

Защитник «Спартака-2» Иван Хомуха получил серьёзное повреждение в домашнем матче 37-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
22-летний футболист получил травму в концовке встречи, после чего его унесли с поля на носилках. У Ивана подозрение на закрытый перелом правой голени. В текущем сезоне ФНЛ защитник принял участие в 35 матчах.
Встреча проходила на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» и завершилась победой красно-белых со счётом 4:0.