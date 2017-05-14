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Недовольный Погребняк, чествование ветеранов и фанат ЦСКА. Фоторепортаж из Химок

Недовольный Погребняк, чествование ветеранов и фанат ЦСКА. Фоторепортаж из Химок
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14 мая на подмосковной «Арене Химки» в матче 37-го тура ФНЛ «Динамо» обыграло «Шинник» благодаря автоголу Дмитрия Чистякова. «Шинник» после этого поражения лишился шансов занять четвёртое место, дающее право участвовать в стыковых матчах за путёвку в российскую Премьер-Лигу.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Динамо» Москва — «Шинник», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.

После окончания матча игроков «Динамо» наградили кубком победителя первого дивизиона.