Недовольный Погребняк, чествование ветеранов и фанат ЦСКА. Фоторепортаж из Химок

14 мая на подмосковной «Арене Химки» в матче 37-го тура ФНЛ «Динамо» обыграло «Шинник» благодаря автоголу Дмитрия Чистякова. «Шинник» после этого поражения лишился шансов занять четвёртое место, дающее право участвовать в стыковых матчах за путёвку в российскую Премьер-Лигу.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Динамо» Москва — «Шинник», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.

После окончания матча игроков «Динамо» наградили кубком победителя первого дивизиона.