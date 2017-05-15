Давыдов – о травме Хомухи: мы выиграли, но очки не заменят здоровья товарища

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов пожелал выздоровления защитнику команды Ивану Хомухе, который получил серьёзную травму в домашнем матче 37-го тура ФНЛ с «Химками» (4:0).
«Хочу всех поздравить с сегодняшней победой. Она была важна нам для положения в турнирной таблице. Спасибо всем, кто пришёл нас поддержать! Хочу пожелать здоровья нашему игроку Ивану Хомухе. Конечно, травмы в нашем виде спорта неизбежны. Мы выиграли с крупным счётом, но никакие очки не заменят здоровья нашего товарища. Здоровья, Ванес!» – написал Давыдов в своём «инстаграме».