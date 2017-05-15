Де Росси: «Рома» выиграла у «Ювентуса» для болельщиков и благодаря им

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:1) в матче 36-го тура итальянской Серии А.
«Это очень важный результат с точки зрения турнирной борьбы, особенно с учётом того, что „Наполи“ также победил в этом туре. „Ювентусу“ нужна была всего лишь ничья, чтобы стать чемпионом, но мы приложили много усилий. Это был замечательный вечер и отличный сезон, независимо от того, что говорят люди.
Болельщики хорошо поддерживали нас. Не хочу жаловаться, но хотелось бы вернуться к 80-м годам, когда фанаты в таком количестве ходили на каждый наш матч. Мы выиграли для болельщиков и благодаря им, ведь когда играешь в такой атмосфере, совсем по-другому всё воспринимаешь», — приводит слова Де Росси Mediaset Premium.