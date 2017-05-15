Игроки «Спартака» почтили память актёра Абдулова газоном из роз

Футболисты московского «Спартака» в память об актёре Александре Абдулове, который был болельщиком красно-белых, украсили его могилу газоном из свежих красных и белых роз с надписью «Саша, мы — чемпионы!», сообщает «Комсомольская правда».
Газон появился на могиле Абдулова незадолго до его дня рождения — 29 мая актёру исполнилось бы 64 года. Вдова Абдулова Юлия вместе с дочерью поблагодарили «Спартак» за память о муже: «Спартаковцы — красавцы!»
Абдулов попал в больницу в августе 2007 года с обострением язвы желудка. Через некоторое время в Израиле ему поставили диагноз «рак лёгких». Во время болезни актёра футболисты «Спартака» вышли на один из матчей чемпионата России в футболках с его портретом. 3 января 2008 года Абдулов скончался в московском Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.