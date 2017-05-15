Начо надеется сыграть с «Сельтой», несмотря на дисквалифицкацию

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо прокомментировал крупную победу над «Севильей» (4:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начо стал автором одного из голов в этой встрече, а также получил жёлтую карточку, из-за которой будет дисквалифицирован и пропустит перенесённый матч 21-го тура с «Сельтой», намеченный на 17 мая.
«Считаю, что я ничего не сделал в эпизоде, когда получил жёлтую карточку. Надеюсь, она будет отменена, и я смогу сыграть в среду.
В начале сезона даже я не мог представить, что буду играть так часто. Надевать футболку «Реала» — нечто особенное. В этом сезоне я чувствую себя хорошо, а лучшим завершением года станет завоевание чемпионского титула», — приводит слова Начо Marca.
«Барселона» и «Реал», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе.