Широков: прощальный матч? Я ещё не попрощался с футболом, а сказал «до свиданья»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о возможности проведения своего прощального матча, а также отметил, что ещё не попрощался с футболом. 35-летний футболист повесил бутсы на гвоздь после Евро-2016.
«Хотел бы я провести прощальный матч? А мне-то с кем прощаться? Я ещё не попрощался с футболом, а только сказал «до свиданья», как Василий Уткин. Да и идея прощального матча мне не особо нравится. Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Дима Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет. Больше всего считаю себя зенитовцем и «армейцем». «Армейцем» — потому что воспитанник, а с «Зенитом» много выиграл и много времени провёл. Но и после «Зенита» я сменил ещё две команды. Так что я даже не понимаю, где бы я стал проводить прощальный матч», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.