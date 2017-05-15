Рангник: Тухель? После Клоппа работать в «Боруссии» — не самое благодарное дело

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник выступил в защиту главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. В последние дни немецкие СМИ сообщали о разногласиях между Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке. Сам Тухель не уверен, что в следующем сезоне будет работать на этом посту.
«Тухель? Я буду всюду защищать его. До сих пор он работал отлично. После Клоппа работать в «Боруссии» — не самое благодарное дело. Хочу, чтобы он остался в клубе», — цитирует Рангника Sportbuzzer.
Ранее сообщалось, что между Ватцке и Тухелем возникла конфликтная ситуация из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него.
Контракт Тухеля с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.