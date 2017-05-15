Бадштубер: честно признаюсь, что хочу играть в одной из стран Европы

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер, защищающий на правах аренды цвета «Шальке-04», подтвердил информацию, что намерен продолжить карьеру за границей. Мюнхенцы и гельзенкирхенский клуб не рассчитывают на футболиста в следующем сезоне.
«Честно признаюсь, что хочу играть в одной из стран Европы. Я полностью открыт для переговоров, которые уже начались. Очень рад этому и ожидаю положительного развития событий», — приводит слова Бадштубера интернет-издание Sport1.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поблагодарил Бадштубера за проделанную работу. Контракт игрока с немецким грандом в силе до лета 2018 года.