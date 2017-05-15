«Локомотив» показал, что происходило до и после прощального матча Лоськова

«Локомотив» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеонарезку того, что происходило до, во время и после матча 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0).
До начала встречи возле стадиона «железнодорожников» поставили Кубок России, с которым мог сфотографироваться любой желающий. Также президент клуба Илья Геркус открыл памятную табличку в честь победы в Кубке.
Матч с «Оренбургом» стал прощальным для легендарного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова. 43-летний ветеран провёл на поле 13 минут и сыграл в своём 20-м сезоне чемпионата, установив новый рекорд.
Видео можно посмотреть в YouTube.
Кроме того, пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере» показала голы в ворота «Оренбурга» под фразы Сергея Дружко — ведущего популярного YouTube-канала «Druzhko Show».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».