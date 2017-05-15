Михалик может перейти в московское «Динамо»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик, контракт которого истекает ближайшим летом, может перейти в другой московский клуб — «Динамо», сообщает «Динамомания».
«Динамо», обеспечившее себе место в РФПЛ в следующем сезоне, возглавляет Юрий Калитвинцев, который хорошо знаком с Михаликом и хочет видеть его в рядах своей команды.
Опытный украинец выступает за «Локомотив» с лета 2013 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча в РФПЛ, отметившись одним голом. Ранее наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин заявил, что хотел бы сохранить Тараса в команде.
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