Паспорта болельщиков Кубка конфедераций–2017 заказали зрители из 100 стран мира

Продолжается приём заявок на оформление паспортов болельщиков зрителям, которые планируют посетить матчи Кубка конфедераций 2017 года.
Заявки на получение паспортов, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более чем 100 стран мира: России, Чили, Мексики, Германии, США, Австралии, Беларуси, Англии, Узбекистана, Казахстана и других, сообщается на сайте министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
8 причин, почему Кубок конфедераций нельзя пропустить
До старта Кубка конфедераций остаётся 50 дней. Самое время заполучить билет, тем более что сделать это можно бесплатно.